Magazine Porto Nacional proíbe festas de carnaval privadas e cancela públicas por causa da pandemia Estabelecimentos que desrespeitarem essa e outras normas restritivas podem ter o alvará cassado e receber multa de quase R$ 1 mil

Essas novas medidas foram discutidas em reunião do Comitê Operacional Emergencial (COE). Segundo a administração municipal, as festas de carnaval podem causar grandes aglomerações e, consequentemente, o agravamento da doença no município. Com base nisso, as festividades privadas e também públicas estão canceladas. Além disso, fica limitada, para todas as ati...