Magazine Por que o streaming ainda não decolou nos games? Cloud gaming encontra mais desafios do que música e TV, além de ter de convencer usuários

Tem gente que diz que a era de Aquário não começou. Mas a era do streaming, essa sim, está aí e é inconteste. O Spotify terminou o ano passado com 345 milhões de usuários ativos ao redor do mundo. A Netflix ultrapassou a marca de 200 milhões de assinantes. Só que enquanto a tecnologia está consolidada na música e no audiovisual, ela ainda dá seus pri...