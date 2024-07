Magazine Ponte Preta provoca Mirassol, de Yuri Lima, com música de Iza no intervalo de jogo Veja momento em que DJ do estádio Moisés Lucarelli toca 'Pesadão'

Ponte Preta fez uma provocação ao time do Mirassol, onde joga o volante e ex-namorado de Iza, Yuri Lima, em partida da última sexta (12). Durante a volta dos jogadores do intervalo do jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as caixas de som do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, começaram a tocar "Pesadão", hit da cantora que ex...