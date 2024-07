Magazine Polícia da Holanda proíbe fãs de Taylor Swift de acampar em estádio Cantora está em turnê pela Europa e faz três shows em Amsterdã nesta semana

Em passagem pela Europa com a turnê "Eras", Taylor Swift desembarca na Holanda nesta semana para três shows. De olho no evento, a polícia de Amsterdã proibiu que fãs acampem do lado de fora do estádio. "Não é permitido acampar ou passar a noite no espaço público ao redor da Johan Cruijff Arena", disse o conselho de Amsterdã. Os ousados já receberam o alerta: c...