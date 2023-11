Com inspiração na conscientização sobre sustentabilidade e proteção ambiental, o escritor e poeta Leonardo Luiz Ludovico Póvoa irá realizar o lançamento da obra infantil “Peixes nos rios do Tocantins”, em São Paulo.

O evento está previsto para dia 2 de dezembro, das 9h às 17h no III Annual Meeting da MUST University, que ocorrerá no Royal Palm Tower (Anhanguera), em Campinas (SP).

Na obra, a narrativa do livro é de cinco peixinhos que representam uma espécie encontrada nos rios do Tocantins. Eles têm a missão de proteger os rios da região e conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental. A obra se destaca também pela maneira divertida como apresenta a rica biodiversidade dos rios do Tocantins, de acordo com a assessoria.

Póvoa explica que o livro tem o objetivo, mesclar o encanto da narração tradicional com a modernidade dos recursos audiovisuais, disponíveis gratuitamente online em vídeos e literatura audiovisual, alcançando um público mais amplo.

“O lançamento desta obra é uma celebração da inovação na literatura infantil e um passo significativo para a promoção da consciência ecológica entre as crianças. O objetivo é claro: inspirar os jovens leitores a desenvolverem uma relação mais profunda e respeitosa com o meio ambiente” explica o poeta.

Ainda segundo Leonardo, “Ao cultivar esses valores nas crianças, esta obra também semeia as sementes para um futuro mais sustentável e consciente”.

Conforme a assessoria, o evento terá a presença do Professor Carbonari, Ricardo Bellino e Leo Chaves, que consagrada dupla Victor e Leo. Além de mais de 400 alunos da MUST University.