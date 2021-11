Magazine Poema de Tião Pinheiro vira canção que será lançada por Écio Duarte em plataformas no dia 26 Cantor e compositor Écio Duarte lançará interpretação musical de “Tempo ao Tempo” com participação de Maria Eugênia a partir das 12h do dia 26 de novembro

Ainda inédito, o poema “Tempo ao Tempo” do jornalista e poeta Tião Pinheiro ganhou arranjos e melodia que o transformaram em um single que será lançado nas principais plataformas digitais às 12h de sexta-feira, 26 de novembro. As quatro estrofes de versos livres do poema estão no livro "Amorosamente", ainda inédito, produzido por Pinheiro para o edital Promic, e são ...