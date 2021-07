Marcado para os dias 12 e 18 de setembro de 2021 o VI Festival de Poesia de Lisboa terá a participação do poeta radicado em Palmas Gilson Cavalcante. A entidade idealizadora do Festival, a Helvetia Edições, selecionou o poema "Olhos Vazados em Grãos" para o evento que tem como tema "Terra - uma poética de nós".

De acordo com a entidade, o tema propõe um diálogo com as poéticas da terra e suas narrativas históricas para poetas com origens em países da língua lusófona: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Goa, Damão e Diu.

"Por acreditarmos na sua centralidade e na sua transversalidade em nossas vivências social, econômica e política, desde a demarcação de terras para a expressão digna de povos originários, passando por movimentos sem-terra, de trabalhadores rurais, até os movimentos urbanos de moradia", explica a entidade, no regulamento. O festival homenageará o escritor moçambicano Mia Couto, que fará a abertura do evento.

Serão premiadas três poesias e mais 20 serão menção honrosa. O poeta premiado terá um livro-solo de poesias com até 100 páginas publicado pela Helvetia, com lançamento na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) de 2022.

Os assuntos dos textos inscritos incluem diáspora negra, pessoas em situação de refúgio e a lutas pela preservação do meio-ambiente até lutas coloniais, entre outros.

O poema de Gilson Cavalcante trata da oposição entre a cena agrária, palco de lutas e da lida humana e utopia produtora e a cidade moderna, que esconde mazelas e amontoa pessoas e demandas em sua verticalidade alienante.

Confira a poesia.

Olhos Vazados em Grãos

Louvada seja a terra lavrada

na palavra agrária

banhada de sangue e suor

os rios de mim irrigam

a safra do ser real

de uns olhos vazados em grãos

do campo pra cidade

agiganta-se em sua arquitetura horizontal

a urbe desalmada e fria

gleba planejada

para acomodar distâncias

esconder mazelas

e amontoar demandas

privilégios de vertical usura

vertigem dos arranha-céus

a medir léguas de lagrimensura

a ferrugem dos dias de urgência

em cada olhar da periferia

hora de rasgar o tecido social

e reinventar a cidade do ócio

a Bíblia cansou de ser a bula dos fracos

os fiéis teimam em ler a vida ao contrário

com as mãos estendidas da esmola

e adivinham a sorte na contramão da estrada

os deuses se aposentaram da venda de indulgências

e se desconvenceram das epifanias

agora é a hora aberta necessária da rebelião

dos anjos da retaguarda

da subversão da ordem