As novidades do streaming são aguardadas com expectativa todos os meses, mas em tempos de isolamento social, elas podem ser mais bem aproveitadas: seja para ver com a família, aprender a cozinhar melhor ou mesmo aplacar a solidão, os programas das plataformas oferecem programação diversa para os usuários.



Seguem alguns dos lançamentos dos principais serviços (Netflix, Globoplay, HBO Go) para as próximas semanas.



Algumas das plataformas, como a Netflix e o Globoplay, anunciaram também que vão reduzir a qualidade do streaming nas próximas semanas. O objetivo, segundo as empresas, é amenizar a pressão sobre a infraestrutura da internet brasileira no período de alta de consumo.



Na Netflix, alguns dos destaques para as próximas semanas: a quarta temporada de La Casa de Papel, a série espanhola sensação global, a volta de clássicos como Tubarão e Clube dos Cinco, e a estreia de Sergio, o filme americano sobre o diplomata brasileiro Sergio Vieira de Mello, interpretado por Wagner Moura. No Festival de Cinema de Sundance, em janeiro, o jornal O Estado de S. Paulo viu o filme e conversou com o ator e produtor sobre o papel. "Vivemos em um mundo em que defender os direitos humanos virou algo 'errado'", lamentou Moura na ocasião, em que o coronavírus ainda era apenas um rumor distante.



No HBO Go, chegam novas séries aguardadas: Run, das criadores de Fleabag, e I Know This Much Is True, em que Mark Ruffalo interpreta irmãos gêmeos.

Veja algumas das estreias previstas para as próximas semanas:



NETFLIX



Séries

1. La casa de papel: Parte 4 (3/4/2020)

Muitas perguntas continuam sem respostas na série espanhola. O que acontece com Nairóbi e Berlim? O plano do Professor agora sai do papel e põe vidas em risco. Os ladrões terão de encarar inimigos dentro e fora do Banco da Espanha.



2. After Life - Vocês Vão Ter De Me Engolir (24/4/2020)

A série de drama e comédia acompanha o viúvo Tony (o polêmico Ricky Gervais), que na segunda temporada ainda luta com o sofrimento pela perda da esposa.



Filmes

3. Crip Camp: Revolução pela Inclusão (25/3/2020)

O documentário acompanha a criação de um acampamento para adolescentes com deficiência, na onda (e na região) do Festival de Woodstock.



4. Da Colina Kokuriko (1/4/2020)

Do Studio Ghibli, o filme de animação acompanha um repórter mirim a investigar desmandos de autoridades japonesas envolvidas na organização dos Jogos Olímpicos.



5. Coffee & Kareem (3/4/2020)

Uma trapalhada do garoto Kareem faz com que ele e o namorado da sua mãe (Ed Helms, o Andy de The Office) tenham de se ajudar para livrar os dois da perseguição de um poderoso bandido de Detroit.



6. Clube dos cinco (10/4/2020)

O atleta, o nerd, o marginal, a princesa e a desajustada descobrem que têm mais em comum do que imaginam, nesse clássico de John Hughes.



7. Tubarão (10/4/2020)

Outro clássico: aqui, Steven Spielberg coloca todo mundo para correr de um imenso tubarão branco que aterroriza a cidade fictícia de Amity Island.



8. Sergio (17/4/2020)

Ele não tinha como saber, mas ao aceitar ir ao Iraque mediar o conflito entre o governo local e os EUA, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello (Wagner Moura), que ocupava o posto de alto comissário da ONU para Direitos Humanos, realizava a sua última missão.



HBO GO



Séries

9. Insecure (12/4/2020)

Nesta temporada, as personagens principais de Insecure enfrentam as consequências das decisões tomadas anteriormente. Issa se dedica a um projeto fascinante; Molly vive um relacionamento de verdade pela primeira vez; Lawrence descobre o que a ascensão significa para ele; e o novo bebê de Tiffany traz uma dinâmica diferente para o grupo de amigos. Agora, elas estão reavaliando seus relacionamentos, tanto os novos quanto os antigos, em um esforço para descobrir quem as acompanhará daqui em diante.



10. Run (12/4/2020)

Escrita e produzida por Vicky Jones (cocriadora de Fleabag), Run estreia domingo, dia 12 de abril. Com episódios de meia hora cada um, a série conta a história de uma mulher que tem a vida virada de cabeça para baixo quando recebe uma mensagem de texto de seu antigo namorado da faculdade, convidando-a a largar tudo e encontrá-lo em Nova York para cumprir um pacto que fizeram 17 anos antes.



11. I Know This Much Is True (27/4/2020)

A série, ambientada na fictícia cidade de Three Rivers, Connecticut, mostra Dominick e Thomas (irmãos gêmeos interpretados por Mark Ruffalo, também produtor executivo da série) em diferentes estágios de suas vidas, desde o início dos anos 1990 até a chegada dos irmãos à meia-idade, passando por flashbacks de Dominick em sua infância e juventude.



GLOBOPLAY



Série

12. The Affair (27/3)

Um escritor com dificuldades no trabalho (Dominic West) e uma jovem garçonete (Ruth Wilson) se envolvem num caso extraconjugal que deve mudar todo o curso de suas vidas. As cinco temporadas da série, vencedora de três prêmios Globo de Ouro, entram no streaming ao mesmo tempo.