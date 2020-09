Em meio ao cenário caótico da pandemia, vieram as lives. A busca por inovações em formato, estrutura e plataformas tornaram as transmissões ao vivo um modelo de negócio e as empresas e investidores garantem: elas vieram para ficar. Para o cantor e compositor Orlando Morais, o momento atual “vai definir os hábitos de consumo não só durante esse período, mas, a partir de agora, no mundo todo. As inovações tecnológicas vêm para ficar e se apresentam como formas complementares de entretenimento”, comenta. Pensando nisso é que ele, em sociedade com o empresário Dio Trotta, lança nesta sexta-feira a plataforma para transmissões ao vivo ShowIn, que já está no ar pelo endereço www.showin.tv ou aplicativo disponível para download na Apple Store e Google Play.

Uma das discussões em torno das lives, principalmente para músicos, artistas e produtores de conteúdo de menor evidência, é o retorno financeiro. A proposta da nova plataforma é possibilitar a remuneração por meio de vendas de ingressos, de forma que os músicos possam cobrar os valores que desejarem por suas apresentações. Os formatos e preços, segundo Orlando, serão variados. “Estou feliz de ver isso, porque é mais um incentivo para monetizar o pequeno artista. A plataforma é também para o grande e consolidado, mas muito voltada ao pequeno, que pode pegar sua câmera, na sua casa, colocar ali e se apresentar. Todos cabem ali dentro muito bem”, explica. A intenção é não só reunir uma diversa gama de conteúdos ao vivo, mas, fundamentalmente, dar a esses artistas e produtores de conteúdo o potencial de gestão de seus recursos com autonomia para definir a monetização de suas apresentações.

Orlando define a ShowIn como um canal de comunicação. “Passamos quatro meses pensando em uma possibilidade do artista poder trabalhar. E é uma plataforma muito robusta, porque vai além dos shows: é para palestras, cursos, uma série de coisas com a possibilidade de estar aqui em Brasília ou aí em Goiânia e assistir à distância”, destaca. O público pode assistir, portanto, sempre ao vivo, grandes e pequenos shows; apresentações de teatro, poesia e stand-up comedy; palestras, aulas de gastronomia, de ioga, meditação e dança; espetáculos infantis, esportes e mais.

Assim como em um evento presencial, o valor dos ingressos e o tamanho das salas são pensados para cada caso. Ao entrar na plataforma, o usuário pode adquirir os ingressos para ter acesso à sala escolhida, além de comprar e doar Winns, a moeda oficial do ShowIn. Como nas demais plataformas de streaming, os formatos são adequados para assistir pelo computador, tablet ou smart TV, acessando o site, ou pelo celular, fazendo download do aplicativo.

Convidados de peso

Para o lançamento oficial da plataforma, a sexta-feira no ShowIn será diretamente do jardim da casa de Orlando, às margens do Lago Paranoá, em Brasília. Ele apresenta-se ao vivo, a partir das 20h30, recebendo os convidados e amigos Seu Jorge e Margareth Menezes, além de dividir o microfone com as filhas e também cantoras Antonia Morais e Ana Morais, além da enteada Cleo.

Toda a receita da transmissão será destinada à campanha Show de Solidariedade, que apoia músicos, técnicos e demais profissionais do universo artístico que estão passando por dificuldades financeiras devido à pandemia. “Está todo mundo super emocionado de participar. Não só de lançar a plataforma, mas também de ajudar as pessoas. Estamos o tempo inteiro buscando maneiras de ajudar os profissionais de alguma forma”, explica Orlando. Os ingressos custam R$ 9 e podem ser adquiridos diretamente na plataforma. Para acessar, basta realizar o cadastro.