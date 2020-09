Magazine Plano de Ação para execução da Lei Aldir Blanc do TO é aprovado pelo Governo Federal, diz Adetuc Previsão para a chegada do primeiro lote de recursos é 26 de setembro

O Governo Federal aprovou o Plano de Ação do Governo do Tocantins para execução da Lei de Emergência Cultural, a Aldir Blanc, segundo a Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc). Com a aprovação, a previsão para o repasse do primeiro lote de recursos é o dia 26 de setembro. Conforme a Adetuc, a gestão realizará a aplicação na ren...