Pitty cancela shows após passar por cirurgia de emergência

Após passar por uma cirurgia, Pitty cancelou três shows que faria nos próximos dias. A assessoria de imprensa da cantora confirmou a informação por meio das redes sociais dela. O motivo foi uma pequena cirurgia de emergência.