Uma exposição com as obras de vários artistas que será realizada em Coimbra,Portugal, inclui as pinturas de um artista que já residiu no Tocantins. A exibição "Uma exposição no escuro" será realizada no piso zero da Lufapo Hub, nos dias 20 e 21 de outubro, das 21h às 23h59. A entrada é gratuita.

Engenheiro Civil com dom para artes plásticas, Leonardo Torres, de 40 anos, é brasiliense, mas morou em Miracema e em Palmas, antes de se mudar para Coimbra, terá suas obras expostas na mostra coletiva com os artistas Alex Lima, Célia Andrade Marques, Juliana Leitão Marcondes, e Vanda Ec.

A mostra vai ser executada em um ambiente com pouquíssima luz e com o auxílio de lanternas. Os visitantes poderão explorar os objetos artísticos, históricos e instalações.

Leonardo usa como espinha dorsal em suas obras o hiper-realismo. Desde 2018 ele desenha com grafite, folhas de ouro e carvão, figuras de animais, em um projeto intitulado “The golden animals".

Os animais de Torres: o tigre, a zebra, a coruja, o elefante e o pelicano,serão os protagonistas da exposição. “Obras forjadas pelo negro do carvão e a iluminação do ouro se tornam referências em um espaço de exposição dominado pelo negro da escuridão e a iluminação de focos de luz específicos” afirma a acessoria.