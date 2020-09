Magazine Pinturas dos encapuzados do Ku Klux Klan provocam a mais nova polêmica na arte Mostra que traz uma controversa série de telas dos anos 1960 nas quais membros do movimento racista Ku Klux Klan eram retratados em linguagem de desenho animado foi adiada para 2024 e está causando discussões

A recente decisão de quatro museus importantes de adiar para 2024 uma exposição do pintor modernista Philip Guston que estava agendada para começar no início do ano que vem, na Tate Modern, em Londres, está causando uma gritaria entre intelectuais e críticos de arte. Batizada "Philip Guston Now", ou Philip Guston agora, a mostra com 125 pinturas e 70 desenhos trazia...