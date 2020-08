Magazine Pela primeira vez desde 1956, Barretos deixa de realizar a Festa do Peão de Boiadeiro Evento, que já tinha sido adiado para outubro, agora acontecerá só em agosto de 2021 devido à pandemia

Pela primeira vez desde o seu surgimento, em 1956, a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos não será realizada neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito na madrugada deste domingo (30) durante live que contou com montarias em touros e show do sertanejo Gusttavo Lima. Com isso, a 65ª edição da mais tradicional festa do gê...