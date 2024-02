Magazine Pedro Pascal recebe troféu por 'The Last of Us' e diz: 'Estou um pouco bêbado' Vencedor do prêmio de Melhor Ator em Série de Drama, o ator fez um discurso diferente e inusitado

Vencedor do prêmio de Melhor Ator em Série de Drama por "The Last of Us" no SAG Awards, o ator Pedro Pascal, 48, fez um discurso diferente e bastante inusitado ao subir ao palco para receber o troféu. "Isso é errado por algumas razões. Estou um pouco bêbado, achei que podia ficar bêbado. Obrigado, HBO, por... Meu Deus, estou parecendo um tolo, mas muito ob...