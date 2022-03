Convidado do programa Mais Você (Globo) nesta terça-feira (22), Pedro Bial, 63, declarou que Arthur Aguiar é cotado como o favorito para vencer o Big Brother Brasil 22, e que a final deve ter "uma grande presença masculina". Segundo ele, "não é preciso assistir religiosamente [ao programa] para acompanhar e saber tudo o que está acontecendo" na casa.

Enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga, o apresentador disse que a edição de 2022 está sendo "um clássico", e que depois de uma edição muito "bombada e explosiva" em 2021, na edição atual os participantes procuram "se preservar mais".

Bial também falou sobre o novo apresentador do programa, Tadeu Schmidt. "Tadeu tá mandando muito bem. A tocha está em boas mãos. Ele é muito educado, muito gentil, e ele me procurou. Ele é preparadíssimo, mais do que pronto para assumir. [...] Tem essa sensibilidade que tem que ter apresentando o Big Brother, de ler as pessoas e conduzir sem conduzir aquela brincadeira tão séria".

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

Ele afirmou que se sente orgulhoso por ser um "co-autor" da história do programa. "Ninguém imaginava que iria se tornar o que se tornou", afirmou Bial, que esteve à frente do Big Brother entre 2002 e 2016, nos primeiros anos do reality. "Só percebi que o negócio tinha vindo para ficar na quinta edição".

"Isso abriu um caminho não só para a minha vida profissional, mas para a minha vida pessoal", acrescentou. "Aprendi a falar o idioma pop".

No início do programa, o apresentador também abriu seu álbum de fotos e falou sobre seus cinco filhos: Ana, 35, Theo, 24, José, 20, Laura, 4, e Dora, 2. Sobre as duas mais novas, frutos do casamento com Maria Prata, Bial disse que o "renovam diariamente".

"Se teve uma coisa que a pandemia me trouxe -a pandemia que trouxe tanta tristeza, tanta desgraça, para todo mundo, cada um sofrendo a sua medida- foi a oportunidade de ver essas pequenininhas e conviver com elas. Porque eu fiquei rigorosamente confinado, quase dois anos", disse.

Bial ainda falou que já teve cinco casamentos, mas apenas a união com Maria Prata foi realizada de forma oficial. Mas o que o apresentador mais conversou com Ana Maria foi sobre a invasão à Ucrânia, e a época em que foi correspondente internacional e fez as coberturas do fim da União Soviética e a Guerra da Bósnia.