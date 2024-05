Magazine Peça ‘O Homem e a Mancha’ estreia na região sul de Palmas na na próxima quarta-feira O monólogo é uma releitura do clássico livro ‘Dom Quixote de La Mancha’ e a apresentação ocorrerá no Setor Morada do Sol II

O espetáculo ‘O Homem e a Mancha’ estreará na próxima quarta-feira (29), às 19h15, na Pracinha da Cultura, localizada no Setor Morada do Sol II, região Sul de Palmas. A peça é uma releitura do clássico livro ‘Dom Quixote de La Mancha’, de Miguel de Cervantes, e celebra os 22 anos de carreira do ator e produtor cultural tocantinense Kaká Nogueira.&n...