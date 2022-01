Quem está no Twitter sabe bem o sucesso que o humorista Paulo Vieira conquistou ao narrar as peripécias do pai, Luizão, e o melhor amigo do genitor, Pablo, em agosto de 2020 durante a pandemia. A ferramenta tem a marca de só permitir textos curtos – os tuítes - com 240 caracteres, mas possibilita fios (vários tuítes em sequência ligados por um fio entre eles) e nessa modalidade o humorista tem feito sucesso com as crônicas que publica.

A crônica, considerada gênero jornalístico por diversos estudiosos, permite o relato de um fato da realidade com escrita poética ou literária, geralmente redigida em estilo mais livre que outros gêneros de opinião, avalia o editor do JTo, Lailton Costa, autor de dissertação sobre os gêneros jornalísticos em cinco jornais brasileiros defendida em 2008.

“A produção de Vieira pincela com humor um fato do cotidiano, e seu talento no desenvolvimento da história, a valoração de personagens, cenas e comportamentos com o uso de artifícios próprio da web, como ilustrações bem humoradas (memes) e animadas (gifs), entre outros, nos brinda com uma crítica social e de costumes com muito humor e sagacidade”, afirma Costa.

Esse lado cronista de Vieira, que estudou jornalismo na UFT tem agradados famosos. Thomas Traumann, autor de "O Pior Emprego do Mundo", colunista de Veja e do Poder 360 elogiou a narração do velório. "@PauloVieiraReal pode não ser filho de senador, mas é dos melhores cronistas do Brasil" escreveu o coordenador executivo do MBA de Comunicação da Fundação Getúlio Vargas, na noite de quinta-feira.

@PauloVieiraReal pode não ser filho de senador, mas é dos melhores cronistas do Brasil https://t.co/1iatxT6tdP — thomas traumann (@traumann) January 6, 2022

Em outubro do ano passado, o jornalista Marcelo Soares, consagrado por suas publicações de alcance nacional, e criador do Lagom Data, também elogiou o talento narrativo do goiano-tocantinense durante uma atualização da história de Pablo e Luizão com uma aventura religiosa no Senhor do Bonfim.

Soares comparou Vieira ao colombiano e Nobel em Literatura García Márquez. "Todo mundo acha que o García Márquez inventou o realismo mágico quando na verdade ele só prestou atenção direito nas histórias da cidade dele e nos papos dos coroas. O @PauloVieiraReal é a mesma coisa".

Todo mundo acha que o García Márquez inventou o realismo mágico quando na verdade ele só prestou atenção direito nas histórias da cidade dele e nos papos dos coroas. O @PauloVieiraReal é a mesma coisa. https://t.co/qfqA6LeGm4 — Marcelo Soares (@msoares) October 5, 2021

Leia a crônica de Paulo Vieira sobre o velório do avô.

Meu Tio Zé - marido de Tia Vera- morreu.



Vim no velório e, pra não ficar só chorando, trago a cobertura. — PAULO (@PauloVieiraReal) January 6, 2022

E aqui, o fio que puxa a história “infinita” como assume o humorista de Pablo e Luizão.