Magazine Paulo Vieira fala sobre dublagem do cão Hank, que pré-estreia sábado Humorista vai estrear como dublador do personagem principal da animação

Paulo Vieira, humorista tocantinense, marcou presença no Web Estúdio do JTo para falar sobre a pré-estreia do filme ‘O Lendário Cão Guerreiro'. O comediante comentou sobre os bastidores da animação e qual foi a sensação de dublar o personagem principal na sua estreia como dublador. O humorista contou em live que sempre teve vontade de dublar e que grandes atores...