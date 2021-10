SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Paulo Vieira, 28, estreia como apresentador no reality culinário Rolling Kitchen Brasil nesta quinta-feira (21), às 21h, no GNT. No programa, uma produção da Endemol Shine Brasil, dois casais famosos disputam quem cozinha o melhor prato do dia em uma hora de prova.

Vieira admite que está muito ansioso com a estreia do reality que mistura entretenimento leve, diversão, culinária, game e relacionamento. "Quem não gostaria de assistir casais famosos brigando, cozinhando e depois fazendo as pazes?", provoca o apresentador.

O problema é que cozinhar nesse programa não será tarefa fácil. Cada casal estará em uma cozinha separada, mas a cada 15 minutos o palco gira 180 graus e cada jogador assume a tarefa do seu parceiro no ponto onde ele parou. Os pratos são julgados pelos chefes de cozinha e ex-participantes de realities culinários, Heaven Delhaye (MasterChef, na Band) e Moacir Santana (Mestre do Sabor, na Globo).

Para ajudar os casais no jogo, serão disponibilizados quatro cartões nas bancadas, que poderão ser usados a partir do primeiro giro da cozinha. Três cartões fixos permitem que os participantes falem ao telefone com seu par, cozinhem juntos ou peçam ajuda a um dos chefs. Eles têm duração de um minuto e ficam indisponíveis após a escolha para os demais competidores. Já o quarto cartão é surpresa.

Na estreia, Vieira recebe o amigo Fábio Porchat e Nataly Mega. Eles disputam uma prova que homenageia a culinária italiana contra o casal Tiago Abravanel e Fernando Poli. "Esse meu encontro com ele [Porchat] no palco, foi muito bonitinho, muito emocionante até porque passou um filme na minha cabeça", diz o comediante, que trabalhou com o apresentador no Programa do Porchat (Record, 2016-2018)

Vieira afirma que se impressionou com a falta de habilidade de Porchat com as panelas mesmo sabendo que o amigo não sabe cozinhar. "Eu não sabia que ele era tão ruim. Nem sei o que dizer, ele é incapaz de misturar ingredientes, manusear uma faca", diz o apresentador com seu humor típico.

Outro casal que o surpreendeu negativamente foi o cantor Xande de Pilares e a esposa Thay Pereira. Vieira disse que, se não estiver enganado, deve ter sido o pior prato da temporada. "O que eles têm de péssimos na cozinha, têm de casal gente boa", diz, rindo.

Por outro lado, ele diz que a modelo Carol Trentini e o marido Fábio Bartelt foram excelentes e entregaram uma comida de chef de cozinha. O nadador olímpico Bruno Fratus e a mulher Michele Lenhardt também surpreenderam positivamente o apresentador com o prato que prepararam. "O Bruno queria fazer a prova toda em meia hora, foi muito engraçado."

O apresentador admite que botou fogo nos desentendimentos dos casais na cozinha quando percebia que um deles estava um pouco nervoso. Ele revela que na hora que a coisa esquentava e tinham que fazer a comida quase todos os casais brigavam, mas depois faziam as pazes. "Climão a gente teve pouco, a maioria dos casais se resolveu até no final do programa."

Vieira afirma ainda que interferiu no processo de preparação dos pratos, experimentando e dizendo se estava bom ou ruim. Em um dos episódios do reality, o tema foi comida de boteco e os participantes tiveram que fazer coxinha. Como eles não sabiam moldar a coxinha, ele pegou a massa e ensinou como se faz. "Meu pai teve fábrica de salgados muitos anos e eu fiz coxinha dos meus nove até 20 anos."

O comediante diz que está adorando o programa porque em nenhum momento se sentiu preso na figura do apresentador, autoridade, o intocável e dono das regras da competição. "Zero isso, eu vim para me divertir, receber eles como se fosse na minha casa e para propor uma brincadeira que eu também fazia parte", garante Vieira.

ROLLING KITCHEN BRASIL

Quando Todas as quintas, às 21h30

Onde No canal pago GNT

Classificação livre

Elenco Paulo Vieira, Heaven Delhaye e Moacir Santana