O humorista tocantinense Paulo Vieira venceu na categoria ‘Humor’ do Melhores do Ano 2023, no Domingão com Huck. O artista recebeu o troféu “Paulo Gustavo” que disputava com os indicados Rafael Portugal e Fábio Porchat.

A premiação da TV Globo realizada anualmente, foi exibida neste domingo, 17, com a entrega dos troféus dos vencedores das 12 categorias que se destacaram na dramaturgia, jornalismo, música e humor, de acordo com o G1.

Em discurso emocionante, Paulo agradeceu a indicação de seu nome e recebeu o troféu das mãos da mãe do humorista Paulo Gustavo, Dona Déa.

“É uma honra receber o troféu Paulo Gustavo das mãos da senhora, eu sempre fui apaixonado pelo Paulo, eu acho que ele segue vivo cada vez que um comediante se propõe a fazer comédia na televisão. Ele é uma inspiração para todos nós, e esse troféu não podia ter outro nome a não ser o nome do filho da senhora”.

O humorista também agradeceu Rafael Portugal, a quem disse ter conhecido há dez anos, e contou um fato que vivenciou com o humorista.

“Eu quero agradecer a quem estava comigo neste prêmio, num teste de um programa muito ruim e a gente estava tentando entrar no programa ruim e estava tão ferrado que a gente acabou o teste, a gente saiu do estúdio e eu falei pra ele, cara eu não tenho dinheiro para volta para casa. E ele disse, nem eu. E a gente voltou para pedir um dinheiro para o dono do programa pra gente voltar para casa de ônibus”.

O artista afirma que foi simbólico os dois terem sido indicados ao prêmio, dez anos depois. “Eu te amo, é um prazer estar com você aqui hoje, você merece muito esse troféu aqui”.

Paulo também agradeceu Fábio Porchat, e afirmou que o humorista lhe estendeu a mão em muitas oportunidades. “O Fábio me convidou para fazer o programa dele na Record. Quando ele me convidou para fazer o programa eu tava despejado, e foi assim, revolucionário”.

O humorista finaliza o discurso ao dizer que é a soma de muitos “sims”. “Eu quero agradecer a todo mundo que me disse sim, que me deu a oportunidade de trabalhar, eu sou muito feliz de trabalhar aqui na Globo”.

Paulo também agradeceu à família, à namorada e a Deus. “A todos os meu ancestrais, obrigada amor, por ter acreditado em mim. Eu te amo, muito obrigada”.

O artista citou ainda que recentemente esteve na Nigéria e que lá lhe disseram que um homem só se torna um grande homem quando monta nos ombros de seus ancestrais, “eu montei e eu quero dizer que aqui eu vejo um caminho lindo para todos nós”.