Magazine Paulo Martins lança Cemitério das Bonecas e Outros Contos em sua estreia na ficção Cronista publicará obra com 12 contos sobre temas da cultura e literatura tocantinenses no sábado, no Colégio São Francisco,

Cronista, mas com alguns contos premiados e publicados em coletâneas, o professor e escritor Paulo Martins inicia sua incursão com ficcionista com o livro “Cemitério das bonecas e outros contos”, com lançamento marcado para o sábado, 26, no Anfiteatro do Colégio São Francisco, na Avenida JK, em Palmas,às 18 h. A obra distribui 12 contos em suas 126 páginas que tr...