Paulo Gustavo vira enredo de escola de samba no Carnaval 2022

A São Clemente, escola de samba da zona sul do Rio, anunciou nesta sexta-feira (7) que vai homenagear Paulo Gustavo no Carnaval 2022. O ator e humorista morreu na terça-feira (4) após complicações provocadas pela Covid. De acordo com o presidente da escola, Renato Almeida Gomes, a decisão de mudar o enredo já escolhido se deu porque Paulo Gustavo tinha "alma clemen...