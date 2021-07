Magazine Paulo Gustavo vai virar enredo da escola de samba São Clemente em 2022 A revelação foi feita pela própria escola nas redes sociais

O comediante Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos em maio por complicações da Covid.-19, será tema da escola de samba São Clemente no Carnaval de 2022. A revelação foi feita pela própria escola nas redes sociais. De acordo com a sinopse divulgada, o primeiro setor da escola na Marquês de Sapucaí será "O Céu de PG", cuja definição fala em "um paraíso do bem, da fra...