Magazine Paulo Gustavo 'está melhorando muito', diz Tatá Werneck no Instagram Os últimos boletins sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo informavam apenas que o artista ainda continuava em estado grave

A atriz e humorista Tatá Werneck, 37, comentou sobre o estado de saúde do ator Paulo Gustavo, que está internado desde o dia 13 de março em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro. A humorista foi questionada sobre a saúde do amigo, que segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "Como está o Paulo Gustavo? Não vejo mais notícias dele. Continuo em ora...