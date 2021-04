Magazine Paulo Gustavo apresenta piora e estado de saúde é 'crítico' por complicações da Covid-19 O ator e humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro, após receber diagnóstico de Covid-19

O marido de Paulo Gustavo, 42, o dermatologista Thales Bretas, compartilhou novo boletim médico com o estado de saúde do humorista, que apresentou "sinais de gravidade" em decorrência da Covid-19. "A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação", diz a nota publicada neste domingo (11), no Ins...