Magazine Paul McCartney vai revelar letra de música nunca gravada dos Beatles em livro Publicação será baseada em conversas do cantor com o poeta Paul Muldoon e vai reunir 154 composições de toda a sua carreira

O cantor Paul McCartney vai incluir uma letra nunca antes vista dos Beatles em uma obra que será publicada em novembro. Com o nome "The Lyrics", esse livro baseado em conversas do cantor com o poeta Paul Muldoon, vai reunir 154 composições de toda a sua carreira, desde 1956 -entre elas, "Tell Me Who He Is", a canção inédita da banda. A letra manuscrita foi encont...