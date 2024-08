Magazine Patricia Abravanel volta às gravações e é ovacionada: 'A gente vai continuar essa história' Apresentadora voltou às gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, 12 dias após a morte do pai

A apresentadora Patricia Abravanel voltou às gravações do Programa Silvio Santos, no SBT, 12 dias após a morte do pai e foi ovacionada pela plateia. Visivelmente emocionada, ela agradeceu as "colegas de trabalho" e disse que continuará o legado deixado pelo apresentador.