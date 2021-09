Magazine Patrícia Poeta mostra sessões de fono após cirurgia nas amígdalas A apresentadora passou por uma cirurgia de emergência nas amígdalas no início de setembro

A apresentadora Patrícia Poeta, 44, compartilhou com seus seguidores que está fazendo sessões de fonoaudiologia para auxiliar em sua recuperação após precisar fazer uma cirurgia de emergência nas amígdalas no início de setembro. "Evoluindo dia após dia... O registro aí de cima é de uma das várias sessões de fono que tenho feito nesse período com ela, Leny Kyrill...