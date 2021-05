Vai ter pódio paraibano no Big Brother Brasil 21. Juliette lidera a votação da enquete O Popular com 78%, seguida por Fiuk (18%) e Camilla de Lucas (5%).

Foram 100 dias da 21ª edição do Big Brother Brasil (BBB21). O programa arrancou sorrisos e lágrimas não só dos participantes, mas do público, que mais uma vez foi protagonista do programa.

Nesta reta final, para a definição do pódio: primeiro, segundo e terceiro lugar, os fãs também vão apresentar sua decisão na próxima terça-feira, 4 de abril. Você já votou? Entre Juliette, Fiuk e Camilla, quem merece ganhar 1,5 milhão?

