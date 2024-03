Magazine Para celebrar 11 anos de história, Jornal Daqui reúne parceiros e revendedores Convidados estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira (8) em um café da manhã realizado no hall da empresa do Grupo Jaime Câmara

Desde o seu início há 11 anos no Tocantins, o Jornal Daqui tem se destacado como uma fonte de informação confiável, apresentada em uma linguagem simples, de qualidade e com preço acessível. E para celebrar mais um ano de existência, o jornal reuniu parceiros e revendedores nesta sexta-feira (8) em um café da manhã realizado no hall da empresa do Grupo Jaime Câmara (GJC), l...