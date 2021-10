Magazine Palmenses aproveitam gastronomia regional, reencontro com distrito e atrações musicais no 15º FGT Festival começou nesta quinta-feira e segue até o domingo

A volta do 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu marca o reencontro dos apaixonados pela culinária regional e pelo distrito, além de matar a saudade do evento, já tradicional na programação da Capital. A edição deste ano começou nesta quinta-feira, 2, e segue até o domingo, 31, com a comercialização dos pratos competidores, além de muito artesanato, apresentações m...