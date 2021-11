Magazine Palmas recebe 9ª ExpoVerdeFlor com mais 300 espécies de flores, mudas frutífera e ornamentais Evento deste ano começa nesta quarta-feira, 1º

Após não ser realizada devido a pandemia da Covid-19 no ano passado, a ExpoVerdeFlor, a maior feira de flores de Holambra, volta a ser realizada em Palmas. A feira começa nesta quarta-feira, 1º, e segue até o dia 12 de dezembro, das 9 às 20 horas, no estacionamento ao lado do Castelo dos Brinquedos, na Quadra 104 Sul. A iniciativa tem apoio da Agência Municipal de Turismo (...