Magazine Palmas não realiza evento em comemoração ao aniversário de 31 anos para evitar aglomerações "Quando tudo passar faremos uma grande festa", disse prefeita Cinthia Ribeiro em vídeo; gestão promove ações online em homenagem a cidade

Devido às medidas, em especial ao isolamento social, em prevenção à Covid-19, a cidade de Palmas não terá nenhuma programação festiva para os seus 31 anos. “Certamente esse será o aniversário mais atípico de toda a nossa história, não teremos os shows, as festas, as inaugurações ou o tradicional corte do bolo. Vamos deixar isso tudo para depois!”, disse a prefeita da C...