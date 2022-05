Magazine Palmas gastará mais de 400 mil com programação dos 33 anos; Léo Santana embolsará R$ 365 mil da FCP Show do cantor baiano será realizado na próxima sexta-feira, 20, na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, com previsão de início para às 23 horas e duração de 1 hora e 30 minutos

Como parte da programação do aniversário de Palmas de 33 anos, a Fundação Cultural de Palmas (FCP) contratou o show artístico musical do cantor Léo Santana, por meio de seu representante exclusivo, a empresa Salvador Produções Artísticas e Entretenimentos Ltda, pelo valor de R$ 365 mil. Conforme o documento disponibilizado no Diário Oficial do Município, da última segunda-feira, 1...