Pai de Angélica tem alta hospitalar e ela agradece apoio

A apresentadora Angélica, 47, informou nesta quinta-feira (4) que o pai, Francisco Ksyvicks, 82, conhecido como Chico, recebeu alta do hospital em que estava internado após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no dia 9 de outubro. "Eu sei que muita gente no Brasil inteiro rezou muito por ele, orou muito por ele", disse, nas redes sociais. Angélica afirmou que...