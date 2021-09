Magazine Pabllo Vittar lidera em troféus do MTV Miaw 2021 A grande vencedora da noite se destacou em categorias como Álbum do ano e Artista musical; confira a lista completa de vencedores

A cantora Pabllo Vittar foi a grande vencedora da noite da quarta edição do MTV Miaw com quatro troféus. Ela venceu nas categorias Álbum do ano, Artista musical, Coreô envolvente e Hitmaker. Vittar e Luísa Sonza lideravam o Miaw com nove indicações cada uma. Porém, Sonza saiu sem nenhum prêmio. Juliette venceu nas categorias Realeza do reality e Ícone Miaw. "O gat...