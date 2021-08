Magazine Pabllo Vittar é confirmada em álbum de Lady Gaga É um sonho estar num projeto tão incrível para o universo pop e com umas das principais artistas da atualidade", declarou Vittar. Ela promete incluir referências a ritmos brasileiros na canção.

Pabllo Vittar, 27, é participação confirmada no álbum que Lady Gaga, 35, está preparando com remixes de seu último lançamento, "Chromatica". A drag queen brasileira vai participar da nova versão da faixa "Fun Tonight". "É um sonho estar num projeto tão incrível para o universo pop e com umas das principais artistas da atualidade", declarou Vittar. Ela promete inclui...