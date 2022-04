A festa deste sábado (9) no Big Brother Brasil 22 chamou a atenção dos espectadores desde o momento em que os brothers começaram a se preparar para ela.

O atleta Paulo André, que viveu um romance com a já eliminada Jade Picon dentro do reality, prestou uma homenagem à influenciadora fazendo em si mesmo a maquiagem de corações que ela costumava usar no programa.

No mesmo dia, o brother já havia dormido na cama em que a sister costumava dormir, no quarto Lollipop, e ainda usou a touca roxa de crochê e uma pulseira que ela deixou na casa.

Ainda nos preparativos da festa, Pedro Scooby assumiu o papel de "cabeleireiro" de Linn da Quebrada e Jessilane, cortando as pontas dos cabelos das duas. "Estou ficando impossível", brincou. Ele também foi o responsável pelo delineado na maquiagem de Linn para a festa.

Durante a celebração, à noite, os brothers puderam acompanhar um show de Ludmilla, e Linn se emocionou ao ouvir a canção "Tua Voz", uma parceria da carioca que se apresentava com Gloria Groove.

Já Eli se lembrou da colega de quarto Bruna Gonçalves, a esposa de Ludmilla, quando ouviu "Maldivas", música em homenagem à sister, que ela costumava cantar no reality -ele chegou a chamar pela amiga durante o show.

Depois do show, em conversa com Arthur, ele comentou que o que mais sentirá falta do reality são as festas. O ator, em resposta, disse: "Até eu, que não sou um cara de festa, sei que as festas que têm aqui não vão ter em lugar nenhum".