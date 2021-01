Magazine Pétala Barreiros consegue medida protetiva contra Marcos Araújo Araújo e Pétala se separaram em março de 2020, e uma ação sobre o assunto tramita em sigilo judicial

Pétala Barreiros, 21, revelou neste sábado (2), por meio de suas redes sociais, que conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido Marcos Araújo. Ela acusa o empresário de diversos abusos ao longo do relacionamento e de ser um pai ausente. Araújo nega as acusações. Segundo decisão publicada no seu Instagram, a juíza Juliana Pitteli da Guia, do Tribunal de Jus...