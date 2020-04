Magazine Oscar passa a aceitar filmes lançados no streaming para 2021 Mudanças foram anunciadas pela Academia de Hollywood; as categorias de 'som' também foram unificadas

A Academia de Hollywood (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), organizadora dos Oscars, anunciou nesta terça-feira, 27, que vai aceitar filmes lançados inicialmente no streaming nas inscrições para a próxima edição, em 2021, em caráter excepcional. A cerimônia está marcada para o dia 28 de fevereiro de 2021. A instituição requer, em con...