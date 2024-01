Magazine Oscar indica 'Oppenheimer' e esnoba Margot Robbie, de 'Barbie', em atriz A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na manhã desta terça-feira, 23, os indicados à 96ª edição do Academy Awards, o Oscar, mais importante premiação da indústria americana de cinema.

Sob o comando dos atores Zazie Beetz e Jack Quaid, o anúncio foi transmitido em tempo real do Samuel Goldwyn Theater, sala de cinema operada pela instituição, em Los Angeles. Como esperado, "Oppenheimer" saiu na frente com 13 indicações. "Barbie", campeão das bilheterias do ano passado, ficou com 8. Já "Pobres Criaturas", que ganhou força nas últimas semanas, aparec...