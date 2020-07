Magazine 'Os Simpsons' acertaram mais uma: série prevê cédula de R$ 200 em episódio no Brasil Na história, Homer vira árbitro de futebol e todo mundo quer subornar o personagem

A série "Os Simpsons" tem talento para prever o futuro. A animação adivinhou a nova cédula de R$ 200 aprovada pelo Conselho Monetário Nacional e anunciada pelo Banco Central nesta quarta-feira, 29. A cena é exibida durante o 16º episódio da 25ª temporada, que foi ao ar em 2014. Em You Don't Have to Live Like a Referee (Você Não Precisa Viver como um Árb...