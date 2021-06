Magazine Orlando Drummond, o Seu Peru, recebe alta do hospital após dois meses O ator deu entrada no hospital Quinta D'Or em abril em estado grave e ficou boa parte do tempo em que esteve internado em uma UTI

Orlando Drummond, 101, recebeu alta do hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ficou internado por cerca de dois meses para tratar uma infecção urinária. O ator, conhecido pelo papel de Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", deu entrada no hospital em abril em estado grave e ficou boa parte do tempo em que esteve internado na CTI -ou UT...