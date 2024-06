O escritor tocantinense Orion Milhomem irá lançar o livro “No embalo do coração”, nesta quinta-feira (6), na 34ª edição da Roda Literária, que ocorrerá na Biblioteca Jornalista Jaime Câmara, localizada no Espaço Cultural José Sobrinho Gomes, no plano diretor sul da capital.

O seu terceiro livro de poesias aborda temas como o amor e outros sentimentos, com profundas reflexões sobre a vida. Em entrevista ao JTo, Orion Milhomem fala sobre as inspirações por trás de suas poesias.

"Eu costumo dizer que o poeta é antes de tudo um observador. A minha inspiração vem de observar as pessoas, a natureza e o mundo que me cerca. A partir daí procuro extrair impressões e sentimentos, transformando-os em poesias", explica.

Leia Também:

- Pedro Scooby responde Luana Piovani após briga com Neymar e diz ser contra privatizar praias

- Gurupi divulga programação do Arraiá com shows e apresentação de quadrilha; confira

O autor também conta sobre sua rotina criativa, e descreve como otimizar seu tempo para escrever e a variedade de locais onde suas poesias nascem.

"Eu procuro otimizar o tempo para escrever e quando me surge uma ideia ou inspiração eu já anoto. Esse é o meu ponto de partida. Gosto de escrever em lugares calmos, preferindo as primeiras horas da manhã ou o silêncio da noite. Também já escrevi poesias em lugares inusitados, como ao aguardar uma consulta e escrever a poesia pelo celular", relata.

Ao ser questionado sobre uma poesia em particular deste livro que ele sente uma conexão especial, Milhomem destaca "Tu Virás", e explica que "Ela retrata o encantamento pela pessoa amada, de que a poesia é um convite para amar, viver e se reconhecer".

Sobre o impacto que espera causar em seus leitores com "No embalo do coração", o autor expressa seu desejo de trazer leveza, romantismo e percepção interior

"Escrever um livro requer dedicação. É preciso ter habitualidade, pois nem sempre estamos inspirados. É preciso associar o hábito à inspiração. Esse é o meu terceiro livro de poesias. Então, um desafio que tive ao escrevê-lo foi versar sobre temas que comumente escrevo (amor, vida e sentimentos), sem me tornar repetitivo. Por isso, creio que as pessoas vão se identificar com os meus versos, pois somos seres emocionais que sentimos e vivenciamos todos esses sentimentos", conclui.

Sobre o autor

Orion Milhomem Ribeiro é poeta, escritor e palestrante. Escreve poesia desde os 15 anos e é autor dos livros ESSÊNCIA POÉTICA (Editora Diplomata, 2007) e EM RITMO DE AMOR & POESIA (Editora Dialética, 2022). Tem participação nas antologias poéticas SARAU BRASIL 2016 e 2017 (Concurso Nacional Novos Poetas). É membro da Academia Palmense de Letras (APL). É formado em Direito e pós-graduado em Direito Público. Atualmente, é Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Tocantins.