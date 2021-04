Magazine Oficina de grafite do Cidade Perifa marca começo da nova edição do Palmas pro Hip Hop Iniciativa foi contemplada pela Lei Aldir Blanc e realiza uma oficina, que será o primeiro conteúdo audiovisual do grupo a ser disponibilizado online em agosto

Começa nesta sexta-feira, 30 a quarta edição do Projeto Palmas pro Hip Hop, contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. A iniciativa é do Ponto de Cultura Cidade Perifa, no distrito de Taquaruçu, e visa oferecer oficinas no contexto das culturas urbanas. A ação segue até o próximo domingo, 2, com atividades na sede da Casa do Artesão, em Taquaruçu. Essa é...