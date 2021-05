Magazine 'O homem da casa', diz mãe de MC Kevin ao se despedir do filho Cantor morreu neste domingo (16) após cair de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro

Valquiria Nascimento, a mãe do MC Kevin, morto neste domingo (16) após cair de um quarto de hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, se despediu do filho com uma postagem nas redes sociais em que declarou ter perdido um pedaço dela mesma. Ela contou que fazia planos com o cantor. MC Kevin tinha 23 anos e era recém-casado. Ele deixou também uma ir...