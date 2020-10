Ele é o dono do ‘País Funk’ sim! Como já de costume, Dennis surpreende com mais um lançamento: “Novo Normal”. Afinal, como seria, de fato, o novo normal se todos fizessem o básico para um mundo melhor? Essa é a pergunta chave para abrir o novo trabalho, que traz participações especiais de Don Juan e Jon Ferreira e, ainda, para alegria dos fãs, chega com vídeo clipe consciente, dirigido por Belinha Lopes, lançado nesta sexta, 23 de outubro.

O artista preparou um projeto que – como já de costume – já é hit. Ao lado de Don Juan e Jon Ferreira , a aposta traz sonoridade agitada, com muitos beats envolventes e um clipe cuja mensagem principal é mostrar um mundo com mais representatividade, inclusão e cuidado com o meio ambiente.

Dennis ressalta que a sustentabilidade foi o conceito central do clipe. “Posso adiantar que um dos nossos cenários foi um arco-íris de pet com quase duas mil garrafas. Pegamos todas em cooperativas e centros de reciclagem e, após a gravação, devolvemos tudo para os centros e outros materiais em ferro velho pra reuso.

“Minha ideia com o clipe foi fazer uma representação de tudo isso, passando uma mensagem positiva e inspiradora de forma leve e divertida. Até porque são coisas básicas que todos nós podemos e devemos fazer para um mundo melhor”, revela a diretora, Belinha Lopes.

Para Jon Ferreira é um momento especial. “Eu tenho Dennis e Don Juan como referência. Não tem como não ser especial este trabalho. Quando a gente estava na fase de produção, nos divertimos muito. Todo o conceito do clipe está incrível, com a mensagem de inclusão e sustentabilidade, mas o que me marcou foi a entrega de todos no projeto. Comprometimento e verdade fazem parte de tudo isso”. Don Juan, que já tem outros trabalhos com Dennis, completa: “Quando gravo um som com Dennis já sinto cheiro de hit e dessa vez não vai ser diferente. Estou muito feliz com essa parceria, ainda mais com a participação do Jon Ferreira, que promete arrebentar no cenário da música”.

Influenciadores

É neste clima que, para compor o conceito sustentável, o vídeo mostra desde o cenário até os figurinos feitos de materiais reciclados e descartáveis, ressignificando o lixo, com uma estética bem pop e colorida. O brega funk toca em ritmo dançante, acompanhado de um corpo de ballet inclusivo para passar a mensagem em ações com elementos do próprio cenário, além de participações pra lá de especiais de influenciadores, como Yarle e Pequena Lo. Até que Dennis, Don Juan e Jon Ferreira entram em cena e vivenciam esse novo universo.

Sucesso

Dennis é um dos artistas que mais trabalhou e cresceu durante a pandemia. Neste período dobrou seu número de seguidores no instagram e cresceu absurdamente em suas plataformas. Isso porque se comprometeu a levar alegria e diversão ao público que se protege do novo coronavírus. Desde a primeira transmissão ao vivo, em 4 de abril, acumula mais de 32,1 milhões de visualizações em 11 apresentações diferentes. O artista produziu, também, temas para participantes do “BBB 20” - remixes que serviram de torcida e aqueceram as campanhas a favor dos brothers que enfrentavam os paredões -, lançou parcerias com Kevin O Chris, com Gusttavo Lima, Adriana Calcanhoto, Natiruts e realizou transmissões para a TV, e no instagram de várias mídias e influenciadores. Além disso, contribuiu para projetos beneficentes como o Funk Solidário e apoio a ONGs dos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

Sobre Dennis - Cria de Duque de Caxias, baixada fluminense do Rio de Janeiro, o DJ, produtor musical e também compositor, iniciou sua carreira em 1997, na Furacão 2000. Com o passar do tempo investiu em seu protagonismo, se diferenciou no mercado e criou até o próprio label “Baile do Dennis”, tornando-se referência no seu segmento e inspirando muita gente.

Percursor na mistura do funk com a música eletrônica, Dennis tornou-se um dos artistas mais proeminentes da cena brasileira, empreendendo o estilo que veio das comunidades e conquistando o topo das paradas. Sua versatilidade, aliada à criatividade, atraiu diversas parcerias com grandes nomes de diferentes ritmos da música brasileira, tais como: Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Kevinho, Wesley Safadão, Kevin O Chris, Thiaguinho, Dilsinho, Cláudia Leitte, Buchecha e muitos outros.

Números de sucesso - Os números de Dennis impressionam. No Spotify, maior plataforma de streaming musical, o produtor tem mais de 1,7 milhão de seguidores e 5,9 milhões de ouvintes mensais espalhados por Brasil, Portugal, Estados Unidos, Argentina e outros países da América e Europa. Três hits ultrapassaram 100 milhões de acessos: “Só Você”, com MC G15, “Agora É Tudo Meu”, ao lado de Kevinho, e “Medley da Gaiola”, com Kevin O Chris.

No YouTube, onde tem 3,76 milhões de inscritos e mais de 995 milhões de visualizações, lideram em acessos os clipes “Te Prometo”, com Don Juan (mais de 138 mi de views) e “Malandramente”, com os MCs Nandinho e Nego Bam (100 mi). Dennis também é sucesso no Instagram (mais de 3,4 milhões de seguidores), Facebook (2,1 mi), Twitter (333 mil) e TikTok (743 mil).