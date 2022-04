Oswaldo Montenegro retornou a Palmas em grande estilo esbanjando talento, carisma, carinho e bom humor antes, durante e depois do show “Lembrei de nós” no excelente “Festival Me Toca”, apresentado pela jornalista Jocyelma Santana e vencido por Genésio Tocantins com “Cadê meu cerradinho?”.

A plateia que lotou o Cuíca da UFT na terça, 26, sentiu-se abraçada por ele que, pacientemente, conversou, posou para fotos e entoou hits e novas canções na base de voz-violões-teclado, desfazendo qualquer frustração anterior de quem estava com saudades de ver e ouvir o artista ao vivo.

Até quem achou que seria quase impossível conseguir um registro fotográfico ou mesmo um “oi” dele, se surpreendeu com um Oswaldo andando de um lado para outro calmamente com seu charuto e uma Coca Cola, atendendo a todos com simpatia.

O artista acompanhou as apresentações dos finalistas, elogiou os compositores e arrancou aplausos ao interpretar hits dele e com parceiros como Mongol a exemplo de “Léo e Bia”, “Bandolins”, “Lua e flor” e de outros compositores como Isolda com a linda “Outra vez”, que confessou ser uma das canções que gostaria de ter feito.

E tinha gente que parecia ter ido lá só para ouvir “A lista”, pedida insistentemente e com a qual Oswaldo encerrou o show e agradeceu a presença dos fãs, que o aplaudiram calorosamente já sabendo que não haveria o tradicional “bis”, prática criticada e não adotada pelo artista.

Projeto idealizado por Beto Naves com produção de Paulo Albuquerque e Rogério Scheich, o festival teve apoios da Secretaria Estadual de Turismo e Cultura e do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos, distribuiu prêmios aos vencedores e troféus às músicas mais votadas pelo público.

O júri da final foi composto pelos músicos Alexandre Freitas (de São Paulo), Joílson Lima (Paraíba), Fábio Geriz, Léo Pinheiro e por mim (Tocantins).

Foi uma noite especial. Pela qualidade dos finalistas, pela euforia da plateia e pelo amável reencontro de Oswaldo Montenegro com os tocantinenses.

Confira os vencedores do Festival

1–“Cadê meu cerradinho?”

Genésio Tocantins

2–“A fera da ilha”

Chico Chokolate

3–“Bico do Papagaio”

Lucimar

4–“De volta em tuas águas”

Arison e Emerson

5–Nas águas do Tocantins”

Lucas Madi

6–“Sagrado céu Taquaruçu”

Clara Garcia

7–“Serras Gerais”

Matheus Mancine

8–“Jalapão encantado”

Renato Borges

9–“No Lago de Palmas”

Wolf Borges

10–“Tropeço e sua beleza”

Walter Pereira