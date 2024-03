Magazine Novo rim de Faustão ainda não funciona e apresentador passa por uma embolização Apresentador foi hospitalizado após complicações de uma doença renal crônica

O apresentador Fausto Silva precisou submeter-se a um processo de embolização nesta semana para lidar com questões linfáticas que atrasavam sua recuperação após realizar um transplante de rim no final de fevereiro. A embolização é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vas...